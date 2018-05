Streikende Lkw-Fahrer legen Brasilien lahm

In den Fabriken stehen die Bänder still

In Brasilien wird der Großteil der Güter mit Lastwagen transportiert. Die Straßenblockaden führen in dem Flächenland seit Tagen zu gravierenden Schwierigkeiten, weil die Güterverteilung stockt. Viele Tankstellen bleiben ohne Benzin, in den Supermärkten gibt es kein Obst mehr. Auch zahlreiche Fabriken mussten die Produktion einstellen, weil das benötigte Material nicht eintraf.