So läuft‘s am Hotspot Praterstern ohne Alkohol

463 Getränke in Kanal geschüttet

Noch geschlossene Alkoholika wurden beschlagnahmt - dies waren insgesamt 57 Getränke. „Diese werden, wie auch andere sichergestellte Suchtmittel, dem Verfall zugeführt“, erläuterte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Werden Personen mit einer geöffneten Flasche oder Dose erwischt, wird der Inhalt entsorgt - also in den Kanal geschüttet. 463 Getränke wurden so vernichtet. Durchschnittlich 19 Promille-haltige Getränke wurden von den Beamten am Praterstern also jeden Tag beseitigt.