Song-Contest-Star als „Quotenmohr“ bezeichnet

Freiheitliche Verbände wollen abspringen - teilweise

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz kündigt nun an, dass sich der Freiheitliche Akademikerverband Wien, Niederösterreich, Burgenland aus der „Aula“ zurückziehen wolle. Der Verband hält derzeit 21,6 Prozent am Verlag. Auch der Kärntner Verband (knapp neun Prozent) will nach Angaben des Abgeordneten Wendelin Mölzer aussteigen. Kein Ausstieg geplant sei laut ORF-Radio Ö1 allerdings vom größten Anteilseigner, dem Freiheitlichen Akademikerverband Steiermark (36,8 Prozent).