Streit auf Baustelle endete mit Messer-Attacke

Bereits zum wiederholten Male sollen sich laut Polizei die beiden Arbeiteskollegen ins Gehege gekommen sein. Ein erneuter Streit im Baustellenfahrzeug vor der Baustellenabfahrt eskalierte allerdings am Samstagnachmittag in Millstatt: „Als der 32-Jährige den 34-jährigen Kollegen am T-Shirt erfasste, wehrte sich dieser mit einem Stanley-Messer und schnitt dem Angreifer in den linken Unterarm“, schildert ein Polizist die wüsten Szenen: „Der Mann erlitt eine tiefe Schnittwunde und musste ins Krankenhaus Spittal eingeliefert werden.“ Sein aggressiver Kollege wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatanswaltschaft Klagenfurt angezeigt.