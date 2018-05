Deutsche Polizei schießt Kraftwerkseinbrecher an

Im deutschen Bundesland Hessen ist am Samstagabend auf einem Gelände eines Kraftwerkes ein Mann von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei der etwa 35-Jährige widerrechtlich, äußerst aggressiv und bewaffnet auf dem Areal am Main nahe Hanau unterwegs gewesen.