Amade-Radmarathon feiert Jubiläum

Das ganze Wochenende bietet sowohl den Teilnehmern als auch Zuschauern jede Menge Rahmenprogramm.

Den Auftakt bildet am heute abend das Konzert der bekannten Gruppe „Die Grubertaler“ am Stadtplatz bei freiem Eintritt. Florian, Michael und Reinhard Klingenschmid, drei junge Vollblutmusiker aus dem Tiroler Volderberg sind Garanten für Superstimmung.

Am Samstag, 26. Mai wird am Stadtplatz Geburtstag gefeiert. Teresa Stadlober,das Langlauf-Ass, wird die Riesenjubiläumstorte anschneiden und alle Gäste sind zu gratis Kaffee und Kuchen eingeladen. Dazu gibt es ein Kinderprogramm, die bewährte Nudelparty und am Abend steht für alle Fußballfans die Übertragung des Championsleaguefinales Liverpool-Real Madrid auf 4 x 3 Meter Leinwand am Programm.

Beim Marathon am Sonntag sorgt das bewährte Radler-Fest mit Musikunterhaltung für gute Stimmung und im Rahmen der Siegerehrung werden unter den Teilnehmern fünf hochwertige Tombolapreise im Gesamtwert von 4.500,-- Euro verlost.