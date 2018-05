Klangschalentherapie in Grazer Haftanstalt

Seit April diesen Jahres kommen Insassen der Justizanstalt Graz-Jakomini in den Genuss einer Klangschalentherapie. „Wo begrenztes Denken, geistige Unruhe, Ängste, emotionale Unausgeglichenheit sich auflösen und in Harmonie, Leichtigkeit, Lebensfreude, Gelassenheit und Klarheit umgewandelt werden können, somit auch Selbstheilungskräfte aktiviert werden können“, heißt es in einer Information an die Häftlinge. Die kam auch an: Ein Dschihadist und ein Staatsverweigerer nutzten die Möglichkeit dieses Kurses bereits.