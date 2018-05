Kornnatter getötet: Aufregung um „Ami-Schlange“

Eine exotische Schlange hat in den vergangenen Tagen am Faaker See für Aufregung gesorgt. Das auffällig rot gezeichnete Tier wurde von einer Gartenbesitzerin entdeckt, die verschreckt Expertin Helga Happ alarmierte. Diese identifizierte das Reptil als ungefährliche Kornnatter - überlebt hat die Schlange leider nicht.