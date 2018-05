Michael Ludwig: Wer ist Wiens neuer Rathausmann?

Einfach war seine Kindheit bestimmt nicht, wohl eher prägend. „Meine Mutter war Alleinerzieherin und Hilfsarbeiterin in einer Fabrik, die Syphonkapseln hergestellt hat“, erzählt Michael Ludwig. „Um etwas dazuzuverdienen, ging sie nach der Arbeit putzen und brachte auch noch Heimarbeit mit.“ Der kleine Michael half damals zu Hause mit beim Kapselverschließen, das brachte ein paar Schilling. Sein Fazit: „Mir ist nichts in die Wiege gelegt worden. Ich musste alles hart erarbeiten.“ Und das tat er dann auch: Er begann sich in der SPÖ zu engagieren, studierte Politikwissenschaft und Geschichte. Heute ist er Doktor. Und Bürgermeister Wien.