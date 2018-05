Mord an Kindermädchen: Paar schuldig gesprochen

Kein Geld für Rückreise

Die 21-jährige Französin Sophie Lionnet lebte seit Jänner 2016 bei dem Paar in Southfield, einer wohlhabenden Wohngegend in der Nähe von Wimbledon, wo sie sich um die beiden Kinder kümmern sollte. Laut Staatsanwaltschaft schrieb sie ihrer Mutter bereits sieben Monate später, dass sie, wenn sie es sich nur leisten könnte, am liebsten sofort nach Hause zurückkehren würde.