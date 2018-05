Eispalast lädt zu einer Reise durch Europa

Ganz im Zeichen der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs in der zweiten Jahreshälfte 2018 entstand im Eispalast am Dachstein die neue Ausstellung „Reise durch Europa“. Sie führt im ewigen Gletschereis vom Pariser Eiffelturm über das Brandenburger Tor (Berlin) und dem Wiener Riesenrad bis zur Rialtobrücke in Venedig. Der Eispalast ist täglich von 8.30 bis 16.15 Uhr geöffnet.