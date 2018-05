Kärnten hat 24 frisch ausgebildete Gesetzeshüter

Das Büffeln hat sich ausgezahlt! Voller Freude und motiviert geht es für 24 fertig, ausgebildete Polizeischüler ab in den Streifendienst. Nach einer zweijährigen intensiven Basisausbildung zum Beamten erhielten die Absolventen des Polizeigrundausbildungslehrganges in Krumpendorf gestern, Mittwoch, ihre Zeugnisse. Ab dem 1. September verrichten sie dann in ganz Kärnten ihre Dienste.