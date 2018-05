Liam Neeson in „Men in Black“-Spin-Off?

Der britische Schauspieler Liam Neeson (65, „Schindlers Liste“) verhandelt laut US-Medienberichten über eine Rolle in einem Spin-Off-Film der „Men in Black“-Reihe, wie die Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Dienstag berichteten. Demnach soll Neeson den Leiter einer Behörde in London spielen, die für die Überwachung von Aliens zuständig ist.