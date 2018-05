Wien: Zwei Frauen eingesperrt und vergewaltigt

Verdächtiger kam zum Tatort zurück

Am Tatort in der Triester Straße trafen die Ermittler zunächst niemanden an. Die zweite Frau, nach Angaben der Kärntnerin ebenfalls etwa 38 Jahre alt, wird seitdem gesucht. Die 38-Jährige meinte, Schreie aus dem anderen Raum gehört zu haben. Der Beschuldigte kehrte zwei Tage später, am Abend des 26. April, an den Tatort zurück und wurde festgenommen. Er ist nicht geständig. Über seinen bisherigen Aufenthalt in Österreich ist Polizeisprecherin Irina Steirer bislang nichts bekannt, der Mann sei nicht offiziell gemeldet.