Griff brach aus: Kletterer stürzt 40 Meter in Seil

In Klinik Rosenheim geflogen

Mitglieder einer anderen Seilschaft beobachteten den Unfall und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber mit dem Tau geborgen und in die Klinik Rosenheim geflogen. „Die Verletzungen sind als schwer zu bezeichnen und nach Angaben der behandelnden Ärzte dürfte es sich in erster Linie um Brüche im Gesicht zu handeln“, heißt es von Seiten der Polizei.