Tödliche Messerattacke auf offener Straße in Wien

Tödlich hat eine Messerattacke auf offener Straße am Sonntag im Wiener Bezirk Favoriten geendet, als ein 67 Jahre alter Mann auf seine Ehefrau - das Paar lebte offenbar in Scheidung - losging und ihre schwerste Verletzungen zufügte. Das 59-jährige Opfer starb noch am Ort des Geschehens in der Leebgasse, Reanimationsversuche waren erfolglos geblieben.