Islamische Staaten fordern Palästina-Schutztruppe

Die Vertreter 57 islamischer Staaten haben bei einem Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Istanbul am Freitag auf das Schärfste die „kriminellen Handlungen“ Israels im Gazastreifen verurteilt. In ihrer Abschlusserklärung fordern die Mitgliedstaaten den „Schutz der palästinensischen Bevölkerung unter anderem durch die Entsendung einer internationalen Schutztruppe“.