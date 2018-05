Botschaftseröffnung: Al-Kaida ruft zu Dschihad auf

Zum 70. Jahrestag der Gründung Israels eröffnen die USA am Montag in einem umstrittenen Schritt ihre Botschaft in Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember im Alleingang als Israels Hauptstadt anerkannt. Aus den USA nimmt eine Riesendelegation an der Eröffnungszeremonie teil, die Israel als großen Triumph feiert. Unmittelbar vor der Einweihung hat der Chef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Ayman al-Zawahiri, Muslime zum Dschihad gegen die USA und zu Waffengewalt aufgerufen.