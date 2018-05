Wiener Imker will über Crowdfunding Bienen retten

Erstes Projekt fand über Grenzen Österreichs hinaus Unterstützer

Der Chef von „Matt Bee Honey“ hat als Mindestziel bis Ende Mai 4600 Euro definiert. Das Maximalziel liegt bei 7600 Euro an. Und das Erreichen dieser Summe sei gar nicht so unrealistisch, denn sein erstes Crowdfunding-Projekt im Vorjahr habe seine Erwartungen bei Weitem übertroffen. Zahlreiche Spenden sind sogar aus Deutschland eingetroffen. Was mit dem Geld passiert? Wenn das Crowdfunding-Ziel erreicht wird, werden neue Bienenbehausungen und alles, was dazugehört, gekauft und für die Saison 2018 vorbereitet. Ende Mai 2018 können dann die bereits vorhandenen Bienenvölker geteilt und die Jungvölker in die neuen Behausungen einquartiert werden.