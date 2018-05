Kinder sind Gewalt in Schule hilflos ausgeliefert

„Damit werde ich ein Mädel umbringen“

Eine Woche vor der Tat soll der 16-jährige K., der im Dittes-Hof als netter, höflicher Bursch galt, der oft mit Nachbarskindern spielte und ihnen Süßigkeiten schenkte. sogar ein Messer in die Schule mitgenommen haben: „Er zeigte es her und erklärte lächelnd: ,Damit werde ich ein Mädel umbringen.‘“ Doch niemand habe den Burschen, der ohnehin in einer absurden Fantasiewelt gefangen schien, ernst genommen, so ein Klassenkamerad.