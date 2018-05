Vor Mädchenmord zeigte Robert K. Messer in Schule

Brief von Direktorin an Eltern

Am Mittwoch verteilte die Direktorin der Schule einen Brief an die Eltern: „Gestern wurde der mutmaßliche Täter des unfassbaren Geschehens vom Wochenende gefasst. Es ist nun traurige Gewissheit, dass der Bursche Schüler unserer Schule ist/war“, heißt es darin. Ein großer Stab an psychologischer und seelsorglicher Hilfe vom Stadtschulrat sowie auch von der Notseelsorge sei die nächsten Tage daher in der Schule anwesend. Alle Schularbeiten wurden verschoben. „Ich bedanke mich für alle Unterstützung von Ihnen, für die Großartigkeit Ihres Kindes mit dem Umgang mit dieser Situation und für alle Hilfe, die uns angeboten wurde“, so die Direktorin.