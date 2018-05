Mörder ist 16 und tötete Hadishat in der Badewanne

Mädchen in Badewanne getötet

Am Freitag jedoch hatte der 16-Jährige laut eigener Aussage einen schlechten Tag, er sei genervt gewesen. Der junge Mann lockte daraufhin das Nachbarskind vom Hof in die Wohnung. Was dort genau passierte, ist bislang unklar. Jene Details, die der „Krone“ zugespielt wurden, zeichnen jedoch das Bild eines kaltblütigen Mörders: In der Badewanne habe der gebürtige Tschetschene auf den Hals des Kindes eingestochen. Er dürfte hier mit äußerster Brutalität vorgegangen sein.