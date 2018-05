Erste Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen

Stadtschulratspräsident Henrich Himmer betonte anlässlich eines Runden Tisches am Dienstagvormittag: „Das Thema Gewalt an der Schule muss endlich anhand von Fakten diskutiert werden. Deshalb ist es grundlegend, dass alle Daten hierzu auf dem Tisch liegen.“ Zur Idee der Broschüre meinte der Himmer: „Oftmals ist die Kenntnis darüber, was in der Schule erlaubt und was verboten ist, aber auch darüber, was man im Falle von Zuwiderhandlungen tun kann, zu gering. Mit diesen neuen Materialien möchten wir den Lehrern den Rücken stärken und ihre Handlungsfähigkeit erhöhen.“