Strompreis steigt auch in Salzburg leicht an

Deutschland trennt sich ab Herbst am Strommarkt vom „Anhängsel“ Österreich: Das führt am heimischen Markt zu Preiserhöhungen, die laut Salzburg AG hierzulande moderat ausfallen. Salzburger Haushalte müssen nach mehreren Preissenkungen in den vergangenen Jahren nun im Schnitt 2,69 Euro monatlich mehr zahlen.