Kärntner Polizei zerschlägt lokalen Drogenring

Mutter und Schwestern fungierten als Mittäterinnen

Die Mutter und die Schwestern des Verdächtigen fungierten als Mittäterinnen, indem sie die Suchtmittel an Abnehmer verteilten, Postsendungen aus dem Internet entgegenahmen und Kurierfahrten durchführten. Zwei weitere Sub-Dealerinnen verkauften mindestens 550 Stück Ecstasy, 30 Gramm Kokain und 50 Gramm Cannabis an einen Jugendlichen, der es wiederum an andere Jugendlich verteilte. Ein weiterer Verdächtiger verkaufte mindestens 150 Stück Ecstasy sowie auch Drogenersatzmittel. Alle Suchtmittel wurden mit hohen Gewinnspannen weiterverkauft.