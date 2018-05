Hin und Her: Meghans Vater will doch dabei sein

Laut eigene Angaben hatte der 73-Jährige vor wenigen Tagen einen Herzinfarkt erlitten. Zunächst hatte es geheißen, er habe das Krankenhaus auf eigenen Wunsch wieder verlassen. Am Dienstag sagte Markle „TMZ“, er sei wegen starker Schmerzen in der Brust wieder in der Klinik und hoffe auf seine baldige Entlassung. Sein Herz sei aber „ernsthaft geschädigt“. Prinz Harry (33) und die US-Schauspielerin (36) heiraten am Samstag in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor.