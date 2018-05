Frau in US-Klinik von Paketbombe getötet

Folgenschwere Explosion in einer Klinik im US-Bundesstaat Kalifornien: Eine Frau starb, als eine in dem Gebäude abgegebene Paketbombe hochging! Mindestens drei weitere Menschen erlitten in Aliso Viejo südlich von Los Angeles am Dienstag Verletzungen. Die Explosion war so heftig, dass Kinder eines nahegelegenen Kindergartens aus dem Gebäude rannten.