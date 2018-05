Österreichs Tschetschenen: Alles immer schlimmer?

Ein französischer Staatsbürger (21) mit tschetschenischen Wurzeln attackiert in Paris Passanten mit einem Messer - es gibt Tote und Verletzte. Ein 16-jähriger Bursche - ebenfalls in Tschetschenien geboren - tötet ein sieben Jahre altes Mädchen in einem Wiener Gemeindebau. Drei junge Männer werden in St. Pölten dafür verurteilt, einen Anschlag auf eine Polizeistation geplant zu haben - zwei von ihnen (19, 22) sind Tschetschenen. Nur drei von zahlreichen Schlagzeilen, in denen junge tschetschenische Männer zuletzt eine tragende, negative Rolle spielten.