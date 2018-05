Kinder-Sager gepostet: Kern attackiert Strache

Mitte April war Kern einer der ersten Gäste im neuen krone.at-Talk #brennpunkt gewesen. Gemeinsam mit Innenminister Herbert Kickl wurde über das Thema „Law and Order: Übertreibt die Regierung oder muss noch viel mehr getan werden?“ diskutiert. Während die Debatte an diesem Abend unter der souveränen Leitung von Moderatorin Katia Wagner in geordneten Bahnen verlief und Gehässigkeiten oder persönliche Untergriffe ausblieben, gab es nun am Samstag harte Worte von SPÖ-Chef Kern in Richtung Vizekanzler Strache.