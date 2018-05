Meghan Markle über Absage ihres Vaters todtraurig

Der Foto-Skandal rund um Thomas Markle hat Meghan und Harry wenige Tage vor der Trauung am 19. Mai in eine Krise gestürzt. Nachdem der Vater der Braut in Mexiko Paparazzifotos gestellt hatte, sagte dieser sein Kommen zur Royal Wedding ab - weil er die königliche Familie nicht noch weiter in Verlegenheit bringen wolle. Außerdem habe er vor sechs Tagen einen Herzinfarkt erlitten und müsse sich schonen, so Markle weiter. Gerüchten zufolge hätten die Meldungen um seinen Betrug den 73-Jährigen zudem so mitgenommen, dass er am Montagabend in seiner Heimat Mexiko erneut mit Schmerzen in der Brust ins Spital musste.