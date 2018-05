Meghan Markles Vater kommt nicht zur Hochzeit!

Getrennt in der Nacht vor der Hochzeit

In Sachen Hochzeit teilte der Kensington-Palast übrigens am Montag mit, dass Meghan und Harry die Nacht vor ihrer Eheschließung ganz traditionell getrennt verbringen werden. Die beiden werden in Hotels nahe dem Schloss Windsor übernachten. Prinz Harry wird demnach im Coworth Park nächtigen, einem Luxushotel in der Nähe der berühmten Pferderennbahn Ascot. Für das kommende Wochenende sind dort bereits alle Zimmer ausgebucht, eine Suite Anfang Juni kostet rund 2400 Euro pro Nacht. Auch Harrys Bruder, Prinz William (35), gönnt sich der Mitteilung zufolge als Trauzeuge eine Übernachtung in der Luxus-Unterkunft.