Name falsch tätowiert: Mutter benennt Sohn um

Eine Tätowierung ist eine Entscheidung, die man meist für sein ganzes Leben trifft. Der Name des Partners ist als Motiv eher riskant, besteht doch die Gefahr, dass man sich irgendwann trennt. Der Name des Kindes scheint dagegen eine relativ sichere Angelegenheit zu sein - könnte man meinen. Anders im Fall einer Schwedin, die sich den Namen ihres Sohnes in die Haut stechen lassen wollte: Der Tätowierer irrte sich um einen Buchstaben. Die Frau reagierte pragmatisch und benannte einfach ihr Kind von Kevin auf Kelvin um.