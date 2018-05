Christian Hafenecker wird neuer FPÖ-General

Christian Hafenecker (37) soll am Montag von den Parteigremien zum neuen FPÖ-Generalsekretär neben Harald Vilimsky berufen werden. Aus der niederösterreichischen Kommunalpolitik kommend, führte Hafeneckers Weg über die Landespartei in den Nationalrat. Dort sitzt der ausgebildete Landmaschinentechniker und Burschenschafter (Nibelungia zu Wien) für die Freiheitlichen etwa im Eurofighter-U-Ausschuss. Nun soll er auf Marlene Svazek folgen, die sich wieder mehr auf ihre Arbeit in Salzburg konzentrieren will.