FPÖ-Generalsekretärin Svazek geht nach Salzburg

Auslöser für diesen Schritt war die stark diskutierte Entscheidung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) nach den Landtagswahlen in Salzburg am 22. April mit Grüne (9 %) und NEOS (7 %) in Koalitionsverhandlungen für ein Dreier-Bündnis zu treten anstatt mit den Freiheitlichen. Eine Variante, die auch Bundeskanzler Sebastian Kurz gerne in Salzburg gesehen hätte.