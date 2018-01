Michael Ludwig ist Wiens neuer SPÖ-Chef

Kern und Häupl wünschen Ludwig "Glück und Erfolg"

Der Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Christian Kern, gratulierte Ludwig: "Du hast es geschafft. Ich wünsche dir Glück und Erfolg." Ludwig werde, davon zeigte sich Kern überzeugt, "die Unterstützung von allen in diesem Raum umfassend genießen können". In diesselbe Kerbe schlug Ludwigs Vorgänger Häupl: "Was ich dir vor allem wünsche, ist die notwendige Fortüne", sagte der scheidende Wiener Bürgermeister. Denn Glück brauche man: "Auf der Titanic waren alle gesund, nur Glück haben sie keines gehabt." Und falls wer über ihn - also Ludwig - am Anfang "komisch" rede, dann könne er ihn beruhigen: "Mir ist es auch nicht anders ergangen."