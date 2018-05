Doskozil schert aus SPÖ-Linie aus & lobt Regierung

„Für SPÖ war es schwierig, in die Oppositionsrolle hineinzufinden“

Im Herbst soll laut Doskozil im Zuge eines Reformparteitages der SPÖ die künftige inhaltliche Positionierung der Partei diskutiert werden. „Nach so langer Zeit in der Regierung war es schwierig für die SPÖ, in die Oppositionsrolle zu finden. Mittlerweile gelingt das Schritt für Schritt ganz gut.“