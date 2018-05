Einbruch am helllichten Tag: Geld weg

Auch wenn die Zahl der Anzeigen leicht rückläufig ist: 2017 wurde in Niederösterreich jeden Tag sechsmal in ein Haus oder eine Wohnung eingebrochen. Das Polizeikommando in St. Pölten ist mit aktuellen Fällen zurückhaltend. „Offiziell passiert nie etwas, und dann wird plötzlich wieder eine Bande gefasst, die für ein paar Dutzend Fälle verantwortlich ist“, wundert sich da auch ein „Krone“-Leser aus dem Mostviertel.