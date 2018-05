Schock-Fund in Wien: Mädchen (7) ermordet!

Unfassbare Schreckenstat im Wiener Bezirk Döbling: Ein seit Freitag vermisstes sieben Jahre altes Mädchen - die kleine Hadish stammt aus Tschetschenien - ist am Samstagmorgen tot in einem Plastiksack in einem Müllcontainer bei einem Gemeindebau entdeckt worden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.