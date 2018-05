Dutzende Blitz-Tote in Bangladesch

82 Blitz-Tote an einem einzigen Tag im Mai 2016

Die Behörden des Landes hatten Blitze als Naturkatastrophe eingestuft, nachdem im Mai 2016 an einem einzigen Tag 82 Tote verzeichnet worden waren. Beobachter schätzten die Zahl der Todesopfer durch Blitze in Bangladesch in diesem Jahr auf rund 350.