Wahl-Tirolerin verschwand nach Liebes-SMS spurlos

Im Mittelpunkt steht die Frage, was in den Nachtstunden des 24. September 2016 in Tirol genau geschah? Fakt ist, dass sich die damals 48-jährige gebürtige Lettin und Wahl-Tirolerin bei einem Besuch im deutschen Münster wenige Monate vor ihrem spurlosen Verschwinden in Thomas S. verliebte. Doch Tabita war verheiratet, lebte mit ihrem Ehemann seit 2012 in einem schönen Haus in Reutte. Geheim schrieb und telefonierte sie allerdings ständig mit ihrer neuen Liebesaffäre. Angeblich wollte sich die 48-Jährige sogar trennen, endgültig zu ihrem Geliebten nach Münster ziehen.