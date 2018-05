Steirische Erdbeeren reif

Mittlerweile gibt es gut 80 Betriebe in der Steiermark, die sich dem Anbau von Erdbeeren verschrieben haben. Bei den meisten kommt zumindest zu Saisonbeginn der Folientunnel zum Einsatz, die arbeits- und kostenintensive Vliesabdeckung wenden vorwiegend Direktvermarkter an: „Abends muss man die Pflanzen abdecken, in der Früh nimmt man das Vlies wieder ab, damit etwa in der Blütezeit überhaupt eine Bestäubung stattfinden kann. Und das Tag für Tag“, erklärt Sepp Nuster.