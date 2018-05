Keine Festanstellung bei über 20 Krankheitstagen

Für Wirbel sorgt derzeit ein Kriterienkatalog zur Vertragsentfristung der Deutschen Post. Der Grund dafür: Mitarbeiter dürften innerhalb von zwei Jahren maximal sechs Krankmeldungen und 20 Krankheitstage haben - ansonsten würden sie nicht unbefristet übernommen, hieß es in Medienberichten. Das deutsche Finanzministerium hat die umstrittene Einstellungspraxis bei der Deutschen Post als „nicht hinnehmbar“ kritisiert. Das Ministerium werde sich in Gesprächen mit der Post einen Überblick über die Lage verschaffen, sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin.