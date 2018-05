NEOS-Chef Strolz fordert Reform der Zentralmatura

Die NEOS wollen die Zentralmatura neu gestalten. So sollen etwa künftig nur mehr die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch zentral abgeprüft werden, so Klubobmann und Bildungssprecher Matthias Strolz zur APA. In diesen Gegenständen soll wiederum nur ein für alle Schultypen „gemeinsamer Kern“ geprüft und dafür schulextern - also nicht von den Lehrern - korrigiert werden.