Vermisste Schlange versteckte sich in Schrank

Ein seit über einer Woche vermisster Königspython ist wieder aufgetaucht: Die etwa eineinhalb Meter lange Riesenschlange hatte sich in einem Kasten in der Wohnung seines Besitzers in einem Mehrparteienhaus in Schwaz verkrochen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Der Besitzer hatte zunächst vermutet, dass das Tier aus der Wohnung entkommen war.