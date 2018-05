„Hakenkreuz-Opfer“ im Zweifel freigesprochen

Freispruch im Zweifel: So lautet das Urteil eines Schöffensenats am Landesgericht Wiener Neustadt für einen Angeklagten, der als „Hakenkreuz-Opfer“ 2015 und 2016 Schlagzeilen gemacht hatte. Die Staatsanwältin, die unter anderem Verleumdung und Freiheitsentziehung angeklagt hatte, gab nach dem Richterspruch am Freitag keine Erklärung ab. Damit ist die Entscheidung nicht rechtskräftig.