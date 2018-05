EU-Kindergeld: Applaus aus Deutschland für Reform

Deutsche Kinderbeihilfe ins EU-Ausland in nur sieben Jahren verzehnfacht

Kurz freute die Unterstützung aus Bayern und sah sich in seinem Kurs bestätigt. Im Nachbarland könnten so ebenfalls Hunderte Millionen Euro eingespart werden. Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 343 Millionen Euro an Kinderbeihilfe ins Ausland überwiesen. Im Jahr 2010 waren es nur 35 Millionen Euro gewesen.