Pro Tag rücken Tirols Feuerwehren fast 50 Mal aus

Im Schnitt 47 Mal pro Tag gab es im Vorjahr in Tirol einen Feuerwehreinsatz. Unterm Strich waren es 16.824 Alarmierungen und damit um 614 bzw. knapp vier Prozent mehr als 2016. In der Landeshauptstadt mussten die Florianijünger am häufigsten ausrücken. Dort wurden insgesamt 4609 Einsätze verzeichnet (inklusive Berufsfeuerwehr). Gleichzeitig ist Innsbruck-Stadt der einzige Bezirk in Tirol, in dem es am Ende einen (deutlichen) Rückgang bei den Alarmierungen gab - laut Statistik waren es um gleich 500 weniger.