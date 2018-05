„Vielleicht sind es fliegende Krokodile“

In Österreich gibt es wenige UFO-Sichtungen. Wieso sind wir bei denen so unbeliebt?

Nein, nicht nur in Österreich, auch in der Schweiz und in Deutschland. Im deutschsprachigen Raum sind die Journalisten und auch die Wissenschaftler diejenigen, die am ehesten abblocken. In den USA hat die Regierung in den letzten Monaten sechs UFO-Filme freigegeben, die allerdings schon 30 Jahre alt sind.