Gabalier: „Sex tut gut, das muss schon sein“

Mit seiner neuen Single „Verdammt lang her“ setzt Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier gerade zum Sturm auf die Charts an. Privat denkt der 33-Jährige aber im Augenblick eher an die Zukunft. In einem Interview deutete er jetzt an, dass es nach fünf Jahren Beziehung an der Zeit wäre, Lebensgefährtin Silvia Schneider endlich zum Traualtar zu führen. Dass Keuschheit vor der Ehe entgegen eines Jahre alten Gerüchts dabei kein Thema war, stellt er offen wie nie mit den Worten klar: „Sex tut gut, das muss ab und zu schon sein.“