Nach Skandal: „Den Echo wird es nicht mehr geben“

Nach dem Skandal um die Auszeichnung der Rapper Kollegah und Farid Bang wird der Musikpreis Echo abgeschafft. Das erklärte der Bundesverband Musikindustrie am Mittwoch in Berlin. Auf einer außerordentlichen Sitzung habe sein Vorstand am Dienstagabend beschlossen, einen „vollständigen Neuanfang“ herbeizuführen und eine neue Auszeichnung zu schaffen.